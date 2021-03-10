Karahan Çantay hayatını kaybetti iddiası

90'lı yılların ünlü isimlerinden olan Karahan Çantay'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Söylenti ise, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı. Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı ileri sürülüyor. Çantay, yaklaşık 15 yıl önce Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti.

KARAHAN ÇANTAY HAKKINDA

21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur. Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankenleri arasındaydı. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı. Çantay, 90'lı yıllara damgasını vuran Açelya Akkoyun, Hande Ataizi ve Berna Laçin'in rol aldığı 'Böyle mi Olacaktı?' ve 'Sibel' dizilerinde rol aldı. 2000 yılında da 'Zehirli Çiçek' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.