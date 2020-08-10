CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, dün CHP Genel Merkezi'nde eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile birlikte ziyaret eden Murat Karayalçın, Haber Global'e konuştu.

Muharrem İnce'nin çıkışını değerlendiren Karayalçın, "Muharrem Bey 'ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP'den de ayrılmıyor. Bu (hareket) muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için. Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok" dedi.

Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imza ile kampanya başlatırım' şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele Sayın İnce gibi CHP'nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu. 'Ya ben aday olurum ya da imza toplarım aday olarak seçime katılırım' şeklindeki bir açıklama doğru bir açıklama değil. Muharrem Bey tabii ki 100 bin imza toplar, daha fazla da toplar ama bu bir partilinin kullanacağı bir ifade değil."