Kardeş kavgasında kan aktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturan iki kardeşin kavgası aile faciası ile bitti. Bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşler park yeri yüzünden tartıştı. Ağabey kardeşine kurşun yağdırdı.
Giriş: 03.08.2025 - 20:04 Güncelleme: 03.08.2025 - 20:04
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturan iki kardeşin kavgası aile faciası ile bitti.
Bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşler park yeri yüzünden tartıştı.
Ağabey kardeşine kurşun yağdırdı.
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