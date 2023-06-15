Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yaz tatilinin başlaması öncesinde nefesler tutuldu. Karne heyecanı yaşayan öğrenci ve veliler plan yapmak için başta belirttiğimiz "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...