Karısını vurdu! Mezarlıkta canına kıydı!
Olay, Balıkesir'de meydana geldi. Balıkesir'de bir kadın ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğradı. Kadını acımasızca vuran saldırgan komşusunu da hedef aldı. Ama silah tutukluk yapınca amacına ulaşamadı. Sokak ortasında kan döken şehir eşkiyası saatler sonra aynı silahla canına kıydı.
Giriş: 12.06.2025 - 20:36 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:36
Olay, Balıkesir'de meydana geldi.
Balıkesir'de bir kadın ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğradı.
Kadını acımasızca vuran saldırgan komşusunu da hedef aldı.
Ama silah tutukluk yapınca amacına ulaşamadı.
Sokak ortasında kan döken şehir eşkiyası saatler sonra aynı silahla canına kıydı.
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