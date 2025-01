Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı (2)

MEŞALELERSARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YAKILDI

Sarıkamış Harekatı’nın 110’uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlere minnet borçlarını ödemek için törenlere her sene katılmaya çalıştığını ifade eden Sarıkamışlı Yağmur Güneş, “Elimden geldiğince Her yıl katılmaya çalışıyorum. Onlarla aynı duyguları yaşamak çok güzel, gurur verici. Umarım o hissiyatı alabiliyoruzdur. Herkesi de bekliyoruz her sene. Katılmaları hem bize destek hem de buradaki şehitlerimize bir minnet borcu bence” dedi.