Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta ziyaretler gerçekleştirdi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Susuz ve Selim ilçelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta ziyaretler gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Susuz ve Selim ilçelerine ziyarette bulundu.

        Bazı programlar dolayısıyla kentte bulunan Özel, ziyaret ettiği Susuz Belediye Başkanlığı önünde halk oyunları ekibince karşılandı.

        Özel, burada yaptığı konuşmada, Susuz'un kendileri için önemli olduğunu belirterek "Burası CHP'nin en önemli kalkınma ve eğitim projelerinden bir tanesi olan köy enstitülerinin en doğudaki, en çok ışık saçan, en iz bırakanlarından bir tanesi olan, Cılavuz Köy Enstitüsünün bulunduğu topraklar." ifadelerini kullandı.

        Özel, köy enstitülerine ilişkin, "Bu ülkedeki herkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi eşit gören, herkese eşit hizmet, herkesin haklarını savunan, demokrasiye inanan, insan haklarına, birlik beraberliğe inanan kim varsa emin olun ki o topraklarda Atatürk'ün saçtığı tohumların verdiği filizlerdendir." dedi.

        Daha sonra Selim ilçesini ziyaret eden Özel'i, ilçe girişinde atlı grup karşıladı.

        Selim Belediyesini de ziyaret eden Özel, Selim Kültür Evi'nde partisinin düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açı...
        Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açı...
        Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
        Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım
        CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı
        Ankara'dan gelen 'Sarıkamış Ekspresi'ni, Bakan Göktaş karşıladı
        Ankara'dan gelen 'Sarıkamış Ekspresi'ni, Bakan Göktaş karşıladı