        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kara saplanan 3 araç ekiplerce kurtarıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 3 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Aşağıdamlapınar köyü yolunda etkili olan yoğun tipi nedeniyle 3 araç kara saplanarak yolda kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Selim Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Araçlar, halat yardımıyla iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı.

        Kentte de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

