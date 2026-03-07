Kars'ta kara saplanan 3 araç ekiplerce kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 3 araç kurtarıldı.
Giriş: 07.03.2026 - 10:56
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Aşağıdamlapınar köyü yolunda etkili olan yoğun tipi nedeniyle 3 araç kara saplanarak yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Selim Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Araçlar, halat yardımıyla iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı.
Kentte de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
