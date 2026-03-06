Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar her yeri beyaza bürüdü.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Nurettin İstik, "Mart kapıdan baktırdı, görüyorsunuz şu anda Sarıkamış'a bayağı yoğun bir kar yağışı başladı. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Akşama doğru başlayan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.
