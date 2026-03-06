Kars'ta kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolundan 27'si ekiplerce ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapanan 32 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığında yaptıkları çalışmayla 27 köy yolunu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
