Kars'ta kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolundan 27'si ekiplerce ulaşıma açıldı.

        06.03.2026 - 12:17
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolundan 27'si ekiplerce ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapanan 32 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığında yaptıkları çalışmayla 27 köy yolunu ulaşıma açtı.

        Ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

