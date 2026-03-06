Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Karla kaplanan Kars Çayı ve sınır hattındaki köyler dronla görüntülendi

        Kar yağışıyla etrafı beyaza bürünen Kars Çayı ile Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan köyler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Kars Çayı ve sınır hattındaki köyler dronla görüntülendi

        Kar yağışıyla etrafı beyaza bürünen Kars Çayı ile Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan köyler dronla görüntülendi.


        Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar, her yeri yeniden beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

        Karla beyaza bürünen Türkiye-Ermenistan sınır hattındaki Küçük ve Büyük Pirveli köyleri dronla görüntülendi. Karla kaplanan köyler güzel görüntü oluşturdu.

        Bu arada bölgeden geçen karla kaplı tepelerin arasından kıvrılarak ilerleyen Kars Çayı da havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Tamiratta fırlayan tekerin çaptığı kadın, uçuruma düştü!
        Tamiratta fırlayan tekerin çaptığı kadın, uçuruma düştü!
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"

        Benzer Haberler

        Kars'ta zimem defteri geleneği yaşatılıyor
        Kars'ta zimem defteri geleneği yaşatılıyor
        Arpaçay'da ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için iftar programı
        Arpaçay'da ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için iftar programı
        Kars'ta Kızılay'dan huzurevinde anlamlı iftar buluşması
        Kars'ta Kızılay'dan huzurevinde anlamlı iftar buluşması
        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi
        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi
        Köpeklerine saldıran kurtları kürekle kovaladı
        Köpeklerine saldıran kurtları kürekle kovaladı
        Kars'ta kurt sürüsünü kürekle kovalayan besici güvenlik kamerasında
        Kars'ta kurt sürüsünü kürekle kovalayan besici güvenlik kamerasında