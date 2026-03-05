Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 51 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 51 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

        Yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 51 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

        Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Köpeklerine saldıran kurtları kürekle kovaladı
        Köpeklerine saldıran kurtları kürekle kovaladı
        Kars'ta kurt sürüsünü kürekle kovalayan besici güvenlik kamerasında
        Kars'ta kurt sürüsünü kürekle kovalayan besici güvenlik kamerasında
        Kars'ta seyir halindeki araçta yangın paniği
        Kars'ta seyir halindeki araçta yangın paniği
        Kars'ta Kızılay'dan üniversite öğrencilerine "Anne Eli" iftarı
        Kars'ta Kızılay'dan üniversite öğrencilerine "Anne Eli" iftarı
        Kars'ta kurt sürüsünü kürekle kovalayan vatandaş kamerada
        Kars'ta kurt sürüsünü kürekle kovalayan vatandaş kamerada
        Arpaçay'da yoldan çıkan aracı köylüler el birliğiyle kurtardı
        Arpaçay'da yoldan çıkan aracı köylüler el birliğiyle kurtardı