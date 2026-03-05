Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi

Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 51 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 51 sosyal medya hesabı tespit edildi. Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

