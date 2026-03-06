Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu

Kars'ta soğuk hava nedeniyle sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.



Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düştü.





Soğuk hava sebebiyle kentteki sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.



Bazı vatandaşlar araçlarına battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.





Kars Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.





- Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkili oldu



Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araçların ve evlerin camları buz tuttu.



Yoğun tipi yüzünden tarım aletlerinin de kara gömüldüğü ilçede vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizledi.



Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışması başladı.

