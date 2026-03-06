Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta bir lisede deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Alpaslan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen deprem tatbikatında, ilk sirenin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" yöntemi uygulandı, ikinci siren sesinde ise bina boşaltıldı.

        Toplanma alanlarına alınan öğrencilere adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu "Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı" dağıtıldı.

        Senaryo gereği binada mahsur kalan 2 öğrenci, AFAD, UMKE, MEB AKUB, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Depremin ardından oluşabilecek yangınlar nedeniyle Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci ve katılımcılara eğitim verildi.


        Öğretmen ve öğrenciler, yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

        Kars AFAD İl Koordinatörü Metehan Mor, gazetecilere, depremin değil bilinçsizliğin öldürdüğünü ifade ederek, "Bugün, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Alpaslan Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı icra ettik. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize deprem tatbikatına olan ciddiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Unutmayalım ki deprem değil, bilinçsizlik öldürür. Bu tür tatbikatlar yapmamızın amacı, afet öncesi, anı ve sonrasında daha bilinçli ve duyarlı olmayı sağlamaktır. Tatbikatta senaryo gereği yaralanan öğrencilerimizden biri sedye ile diğeri ayakta kurtarılarak ambulans ekibine teslim edilmiştir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

