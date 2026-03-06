Kars'ta bir lisede deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kars'ta bir lisede deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.





Alpaslan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen deprem tatbikatında, ilk sirenin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" yöntemi uygulandı, ikinci siren sesinde ise bina boşaltıldı.



Toplanma alanlarına alınan öğrencilere adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu "Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı" dağıtıldı.



Senaryo gereği binada mahsur kalan 2 öğrenci, AFAD, UMKE, MEB AKUB, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Depremin ardından oluşabilecek yangınlar nedeniyle Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci ve katılımcılara eğitim verildi.





Öğretmen ve öğrenciler, yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.



Kars AFAD İl Koordinatörü Metehan Mor, gazetecilere, depremin değil bilinçsizliğin öldürdüğünü ifade ederek, "Bugün, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Alpaslan Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı icra ettik. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize deprem tatbikatına olan ciddiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Unutmayalım ki deprem değil, bilinçsizlik öldürür. Bu tür tatbikatlar yapmamızın amacı, afet öncesi, anı ve sonrasında daha bilinçli ve duyarlı olmayı sağlamaktır. Tatbikatta senaryo gereği yaralanan öğrencilerimizden biri sedye ile diğeri ayakta kurtarılarak ambulans ekibine teslim edilmiştir." dedi.

