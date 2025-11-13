Kars'ta terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kars'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçuna karıştığı tespit edilen 4 ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.