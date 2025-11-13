Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

        Kars'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:28 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 1, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçuna karıştığı tespit edilen 4 ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Kars Çayı alarm veriyor
        Kars Çayı alarm veriyor
        Kars'ta konut satışları yükselişte: 596 konut yeni sahibini buldu!
        Kars'ta konut satışları yükselişte: 596 konut yeni sahibini buldu!
        Sarıkamış'ta ayılar kış uykusunu unuttu Boz ayı önce konteyneri devirdi, da...
        Sarıkamış'ta ayılar kış uykusunu unuttu Boz ayı önce konteyneri devirdi, da...
        Kars'ta gizemli tepe: Sırlarla dolu yapı merak uyandırıyor
        Kars'ta gizemli tepe: Sırlarla dolu yapı merak uyandırıyor
        Kars'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Susuz'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
        Susuz'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı