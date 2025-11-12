Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:11
        Kars'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, uygulamalarda yasa dışı yollarla yurda giren 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

