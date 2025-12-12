Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kars-Göle kara yolunda etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü.

        Sarıkamış ilçesinde kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Esnaflardan Serhat Yıldız, yaklaşık 4 gündür kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Sarıkamış'a kış geldi diyebiliriz. İnşallah bol bereketli bir yıl olur ve sezon iyi geçer." dedi.

        Kentte bazı besiciler de hayvanlarını kar yağışına rağmen dışarıda otlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın

        Benzer Haberler

        Digor Kaymakamı Kahraman köylerde vatandaşlarla buluşuyor
        Digor Kaymakamı Kahraman köylerde vatandaşlarla buluşuyor
        Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Karslı atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya için koçacak
        Karslı atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya için koçacak
        Arpaçay Kaymakamı öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu
        Arpaçay Kaymakamı öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu
        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı 3-4 Ocak'ta düzenlenecek
        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı 3-4 Ocak'ta düzenlenecek
        Kars'ta etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi
        Kars'ta etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi