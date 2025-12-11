Kars'ta etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Trafikteki araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Trafik ekipleri, buzlanma ve sisten dolayı sürücülere uyarılarda bulundu.
