Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendirildi

        Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 60 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 60 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Ziya Polat, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde düzenlenen törende, güvenlik birimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Polat, araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazi Kars’ımızda da emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın araç filoları yenileniyor. Toplam 60 araç milletimizin hizmetine sunuldu. Güvenlik güçlerimize en iyi şartları sağlamak için devletimiz gece gündüz çalışıyor. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ise yeni araçların teşkilat için büyük güç kazandırdığını ifade ederek, "Asayişin sağlanması ve kamu güvenliğinin korunmasında fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimizin imkanlarını güçlendirmek bizler için gurur kaynağıdır. Teslim edilen araçlar sahada görev yapan ekiplerimizin operasyonel kabiliyetini artıracak, zorlu arazi şartlarında önemli kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

        İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul da araç filolarının güçlenmesinin önemine değinerek, "İlimizde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için araç filomuza dahil edilen bu araçlar, modern donanım ve teknolojik özellikleriyle personelin etkinliğini artıracak ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Kars Emniyet ve Jandarmaya yeni araç takviyesi
        Kars Emniyet ve Jandarmaya yeni araç takviyesi
        Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak'ta anılacak
        Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak'ta anılacak
        Kışın donmayan ve göz kamaştıran menderesler hayvancılığa katkı sağlıyor
        Kışın donmayan ve göz kamaştıran menderesler hayvancılığa katkı sağlıyor
        Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor Vatandaşın havaya serptiği sı...
        Kars'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor Vatandaşın havaya serptiği sı...
        GÜNCELLEME - Kars'ta kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Kars'ta kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı