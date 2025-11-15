Kars'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Merkeze bağlı Akdere köyünde de bazı besiciler hayvanlarını kar altında otlatmaya çalıştı.

Susuz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

