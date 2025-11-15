Habertürk
        Kars'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

        Kars'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

        Kars'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:17
        Kars'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Kars'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

        Susuz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

        Merkeze bağlı Akdere köyünde de bazı besiciler hayvanlarını kar altında otlatmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

