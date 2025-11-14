Habertürk
        Kars'ta "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Giriş: 14.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:41
        Kars'ta "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aşasın ile karayolları, emniyet ve jandarma ekipleri sunum gerçekleştirdi.

        Toplantıda, trafik, meteorolojik veriler ile kurumlar tarafından alınan tedbirler değerlendirildi.

        Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini ifade ederek, "Bu sene de bereket sezonu başlamadan tüm kurum ve kuruluşlarımızla kış tedbirleri toplantımızı yapmak için bir araya geldik. Rabbim bereketli bir kış sezonu versin, bereketli bir kar yağdırsın, zaten devletimizin tüm imkanları milletimizin hizmetindedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

