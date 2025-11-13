Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabı engellendi
Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, müstehcenlik içerikli paylaşım yapan 25 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
