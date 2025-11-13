Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabı engellendi

        Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        Giriş: 13.11.2025 - 20:51 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:51
        Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabı engellendi
        Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda, müstehcenlik içerikli paylaşım yapan 25 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

