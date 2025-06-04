Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı - Güncel haberler

        Çobana yıldırım isabet etti

        Kars'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çobana yıldırım isabet etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merkeze bağlı Karaçban köyünde merada hayvanlarını otlatan Hakan İrkit'e yıldırım isabet etti.

        Başka çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan İrkit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kars
        #kars haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde