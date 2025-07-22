Kars ve Ardahan'da sağanak, sele neden oldu

Kars ve Ardahan'da sağanak, sele neden oldu

Kars ve Ardahan'da sağanak, sele neden oldu Kars'ın merkeze bağlı Hapanlı köyü ile Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Uğurtaşı köyünde etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yoğun yağışların ardından bazı evleri su bastı

Ajanslar Giriş: 22.07.2025 - 06:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 06:56 facebook

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