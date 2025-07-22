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        Haberler Gündem Kars ve Ardahan'da sağanak, sele neden oldu

        Kars ve Ardahan'da sağanak, sele neden oldu

        Kars'ın merkeze bağlı Hapanlı köyü ile Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Uğurtaşı köyünde etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yoğun yağışların ardından bazı evleri su bastı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.07.2025 - 06:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 06:56
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        Kars ve Ardahan'da sağanak, sele neden oldu
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        Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu. Merkeze bağlı Hapanlı köyünde etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yoğun yağış nedeniyle köyde sel meydana geldi, bazı dereler taştı. Aniden gelen sel nedeniyle dere yataklarında otlayan bazı büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.

        İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan hayvanlar köy sakinleri ve ekiplerce kurtarıldı.

        ARDAHAN

        Göle ilçesinde saat 20.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle Uğurtaşı köyünde sel baskını yaşandı.

        Köyün üst bölgelerinden gelen sel nedeniyle bazı evler suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ardahan
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