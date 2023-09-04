Karşıya'da tüyler ürperten cinayet! Husumetlisi tarafından başından vuruldu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Husumetlisi olduğu öğrenilen K.G. tarafından sokak ortasında başından tabancayla vuruldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Y.A., husumetlisi olduğu öğrenilen K.G. tarafından sokak ortasında başından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli K.G. polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 18.10 sıralarında Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi´nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Y.A. ile husumetlisi K.G., sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Gerginlik yükselirken K.G., yanında bulunan tabancayla Y.A.'ya ateş açtı. Başından vurulan Y.A., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Y.A., ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının burada ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.