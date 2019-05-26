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Kartal'da kader günü salı! Kartal'da gündemin ilk maddesi Avcı

İHA

Beşiktaş'ta salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu netleşecek. Yönetimde son dönemde ortak kanı Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesi yönünde

Beşiktaş

Avcı'yla anlaşılamaması durumunda ise Okan Buruk ya da Lucescu'dan birisi yeni teknik direktör olacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör konusu bu hafta netlik kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısıyla birlikte yeni hocada karar kılacak. Siyah-beyazlı ekipte son dönemde yönetimin isminde birleştiği isim ise Abdullah Avcı oldu. Başakşehir'le sezon ortasında 5 yıllık sözleşme imzalayan Avcı için harekete geçecek olan yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya bu hafta teklifini iletecek. Avcı'yla anlaşılması durumunda ise 1 Haziran tarihi itibariyle tecrübeli çalıştırıcının ismi açıklanacak. Yeni sezon öncesinde bir an önce teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen ve ardından da transfer harekatına geçmek isteyen yöneticiler, takım top başı yapmadan bütün sıkıntıları gidermek istiyor.

AVCI OLMAZSA, BURUK YA DA LUCE

Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı'yla anlaşamaması durumunda ise rotayı Okan Buruk'a çevirmeyi düşünüyor. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Buruk, özellikle Akhisarspor ve Rizespor'da elde ettiği başarılı grafiğiyle oldukça dikkat çekici işlere imza atmıştı. Siyah-beyazlılarda bir diğer alternatif isim ise Mircea Lucescu. Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa taşıyan Lucescu'yla ilgili olarak da oldukça ilginç bir iddia dolaşıyor. A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Lucescu'nun, Şenol Güneş'in TFF ile anlaştığı haftada Beşiktaş Yönetimi'yle el sıkıştığı ve 1 Haziran itibariyle takımın başına geçeceği konuşuluyor. Hatta Lucescu'nun, görevden ayrılmasına karşın Türkiye'den ayrılmayıp, neredeyse İstanbul'daki tüm maçları izlemesinin nedeni ise Beşiktaş ile anlaşması olarak görülüyor. Beşiktaş'ta Lucescu'yla ilgili olarak diğer düşünce ise Sportif Direktörlük konusu. Genç bir takım adamı takımın başına getirip, Mircea Lucescu'yu da Sportif Direktör olarak düşünen siyah-beyazlılar, yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konuda karar kılarsa, Lucescu-Okan Buruk ikilisini takımın başına getirebilir.

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