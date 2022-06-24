Karya İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Karya isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

KARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Karya ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Karya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Karya isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

KARYA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Karya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Tan gibi, koyu. Karya, Antik çağda, Güney Batı Anadolu'da, İzmir ve Antalya arasında kalan bölgeye verilen isim.

KARYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Karya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Karya ismini koymak caizdir.

KARYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Karya ismini kullanan 611 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Karya ismini kullanan 129 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Karya ismini kullanan 53 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Karya ismini kullanan 165 kişi bulunmaktadır.

KARYA ADININ ÖZELLİKLERİ

Karya adına sahip olan kişiler, aile hayatını çok önem verirler. Aile onlar için adeta her şeydir ve ailenin her bir ferdine ayrı değer verirler. İkili ilişkilerinde de partnerini hayatına katmadan önce oldukça seçici davranırlar. Doğru kişiyi bulduklarında ona bütün hayatlarını sunarlar. Hoşgörülü ve anlayışlı olurlar. İş hayatlarında çok sabırlı ve temkinli davranış sergilerler, azimlidirler ve çabalarının karşılığını en kısa sürede almayı umarlar. Maddi yönden sıkıntı çekmezler, rahat bir yaşam sürerler.