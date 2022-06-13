Hamide İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Hamide isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HAMİDE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hamide ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Hamide adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hamide isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

HAMİDE İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hamide ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen. Sevinç, gönül ferahlığı. Övülmeye değer. Hamdeden, şükreden.

HAMİDE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hamide ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hamide ismini koymak caizdir.

HAMİDE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hamide ismini kullanan 61.354 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hamide ismini kullanan 9.905 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hamide ismini kullanan 3.611 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hamide ismini kullanan 3.120 kişi bulunmaktadır.

HAMİDE ADININ ÖZELLİKLERİ

Hamide adını taşıyan bireyler, samimi ve pozitif olurlar. Sakinliği ve huzurlu ortamları tercih ederler. Gergin ve endişeye neden olabilecek şeylerden kaçınmaya çalışırlar. Çevrelerinde sessiz ve sakin olarak bilinirler. İş hayatlarında oldukça azimli ve çalışkan olurlar. Bu nedenle kendilerini çabuk sevdirirler. İlişkilerinde son derece hislidir ve sevdiği kişiyi çok mutlu eder.