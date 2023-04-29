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Kas yapan besinler nelerdir?

Kaslı bir vücuda sahip olmak için şüphesiz ki doğru beslenme çok önemli. Egzersizin yanında hedefe yönelik beslenme hedefe daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Ancak doğru beslenme, kas kütlesini artırmak için tek başına yeterli değil. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da önemine dikkat çekiyor... İşte kas yapan en iyi besinler...

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  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Uzmanlar kas yapan en iyi besinleri açıkladı. Kas kütlesini artırmak için sadece besin tüketmek yeterli değil. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da önemine dikkat çekiyor...
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Biftek: İçerdiği yüksek kreatin sayesinde ihtiyacınız olan tüm enerjiyi size verir. 
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Badem: Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamininden zengindir. Güçlü bir antioksidandır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Muz: Oldukça besleyici ve sağlıklı bir meyvedir. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Kahverengi pirinç: Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Mercimek ve nohut: Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Kas kütlenizi artırmak için dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

     
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Fıstık ezmesi: Biyotin içerir ve karbonhidratları enerjiye dönüştürebilmek için idealdir.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Süzme peynir: Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Tatlı patates: Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Yumurta: Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda çinko, demir ve kalsiyum da vardır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Çikolatalı süt: Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Tavuk: Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Chia tohumu: Kendisi küçük olabilir ama chia tohumlarının sağlık açısından büyük yararları vardır. Chia içeriğinde bulunan sağlıklı omega-3'ler sayesinde kasların güçlenmesine ve büyümesine yardım eder. 
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Avokado: Yağla savaşmaya yardımcı olan avokado, göbek yağını azaltır. Lif açısından zengin olan avokado, birlikte kullanıldığında diğer sebzelerin de sağlıklı özelliklerini arttırır. 
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Somon:
    Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Brokoli: Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Ananas: Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Yulaf: Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

     
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Ispanak: Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan phytoecdysteroidsin yüzde 20 kadar kas büyümesini artırdığını kanıtladılar.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Balık yağı: Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Egzersiz: Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir.
  • Kas yapan besinler nelerdir? - Haberler

    Bacak kramplarını önlemek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır. Size yorucu bir egzersiz için anlık enerji verecek yiyecekleri de tüketmelisiniz.

     

      

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