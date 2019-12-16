Merkezi Yönetim bütçesi kasım ayında 7.8 milyar lira fazla verdi. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 83,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu.
|MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGE TABLOSU (Aylık/bin TL)
|2018 Kasım
|2019 Kasım
|Harcamalar
|74.291.829
|75.512.748
|1-Faiz Hariç Harcama
|67.056.362
|68.049.848
|Personel Giderleri
|18.239.160
|22.183.289
|Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
|3.252.552
|3.558.454
|Mal ve Hizmet Alımları
|8.188.613
|7.293.189
|Cari Transferler
|25.605.502
|25.607.832
|Sermaye Giderleri
|7.669.028
|6.212.806
|Sermaye Transferleri
|1.685.621
|1.115.742
|Borç Verme
|2.415.886
|2.078.536
|2-Faiz Harcamaları
|7.235.467
|7.462.900
|Gelirler
|81.857.979
|83.288.962
|1-Genel Bütçe Gelirleri
|78.736.828
|80.810.612
|Vergi Gelirleri
|67.930.091
|73.363.289
|Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|1.042.108
|1.094.886
|Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
|363.367
|463.004
|Faizler, Paylar ve Cezalar
|9.138.045
|5.523.224
|Sermaye Gelirleri
|257.187
|266.327
|Alacaklardan Tahsilat
|6.030
|99.882
|2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
|2.760.100
|1.943.779
|3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
|361.051
|534.571
|Bütçe Dengesi
|7.566.150
|7.776.214
|Faiz Dışı Denge
|14.801.617
|15.239.114
GİDERLER YÜZDE 20 ARTTI
Kasım ayında verilen fazlaya rağmen 11 aylık bütçe açığı 92.9 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.3 yükseldi. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
|MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGE TABLOSU (11 aylık/bin TL)
|2018 Kasım
|2019 Kasım
|Harcamalar
|745.361.424
|895.417.711
|1-Faiz Hariç Harcama
|673.481.268
|799.643.004
|Personel Giderleri
|186.507.779
|232.843.262
|Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
|31.204.250
|39.401.670
|Mal ve Hizmet Alımları
|60.514.097
|66.976.123
|Cari Transferler
|293.549.071
|362.060.571
|Sermaye Giderleri
|68.476.868
|63.234.092
|Sermaye Transferleri
|13.773.276
|13.345.775
|Borç Verme
|19.455.927
|21.781.511
|2-Faiz Harcamaları
|71.880.156
|95.774.707
|Gelirler
|690.817.591
|802.479.458
|1-Genel Bütçe Gelirleri
|665.691.026
|777.588.280
|Vergi Gelirleri
|575.784.697
|613.241.941
|Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|24.355.577
|92.074.765
|Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
|1.824.269
|9.291.152
|Faizler, Paylar ve Cezalar
|56.976.099
|56.491.085
|Sermaye Gelirleri
|6.347.095
|5.076.472
|Alacaklardan Tahsilat
|403.289
|1.412.865
|2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
|20.250.303
|18.635.588
|3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
|4.876.262
|6.255.590
|Bütçe Dengesi
|-54.543.833
|-92.938.253
|Faiz Dışı Denge
|2.534.706
|-12.402.660
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