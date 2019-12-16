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Merkezi Yönetim bütçesi kasım ayında 7.8 milyar lira fazla verdi. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 83,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGE TABLOSU (Aylık/bin TL) 2018 Kasım 2019 Kasım Harcamalar 74.291.829 75.512.748 1-Faiz Hariç Harcama 67.056.362 68.049.848 Personel Giderleri 18.239.160 22.183.289 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 3.252.552 3.558.454 Mal ve Hizmet Alımları 8.188.613 7.293.189 Cari Transferler 25.605.502 25.607.832 Sermaye Giderleri 7.669.028 6.212.806 Sermaye Transferleri 1.685.621 1.115.742 Borç Verme 2.415.886 2.078.536 2-Faiz Harcamaları 7.235.467 7.462.900 Gelirler 81.857.979 83.288.962 1-Genel Bütçe Gelirleri 78.736.828 80.810.612 Vergi Gelirleri 67.930.091 73.363.289 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.042.108 1.094.886 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 363.367 463.004 Faizler, Paylar ve Cezalar 9.138.045 5.523.224 Sermaye Gelirleri 257.187 266.327 Alacaklardan Tahsilat 6.030 99.882 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 2.760.100 1.943.779 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 361.051 534.571 Bütçe Dengesi 7.566.150 7.776.214 Faiz Dışı Denge 14.801.617 15.239.114

GİDERLER YÜZDE 20 ARTTI

Kasım ayında verilen fazlaya rağmen 11 aylık bütçe açığı 92.9 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.3 yükseldi. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGE TABLOSU (11 aylık/bin TL) 2018 Kasım 2019 Kasım Harcamalar 745.361.424 895.417.711 1-Faiz Hariç Harcama 673.481.268 799.643.004 Personel Giderleri 186.507.779 232.843.262 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 31.204.250 39.401.670 Mal ve Hizmet Alımları 60.514.097 66.976.123 Cari Transferler 293.549.071 362.060.571 Sermaye Giderleri 68.476.868 63.234.092 Sermaye Transferleri 13.773.276 13.345.775 Borç Verme 19.455.927 21.781.511 2-Faiz Harcamaları 71.880.156 95.774.707 Gelirler 690.817.591 802.479.458 1-Genel Bütçe Gelirleri 665.691.026 777.588.280 Vergi Gelirleri 575.784.697 613.241.941 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.355.577 92.074.765 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.824.269 9.291.152 Faizler, Paylar ve Cezalar 56.976.099 56.491.085 Sermaye Gelirleri 6.347.095 5.076.472 Alacaklardan Tahsilat 403.289 1.412.865 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 20.250.303 18.635.588 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 4.876.262 6.255.590 Bütçe Dengesi -54.543.833 -92.938.253 Faiz Dışı Denge 2.534.706 -12.402.660