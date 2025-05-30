Kasımpaşa'dan Yasin Özcan paylaşımı!

Kasımpaşa, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan ve ligin son haftasında takıma veda etmeye hazırlanan genç futbolcusu Yasin Özcan için bir paylaşım yaptı.

Bu semtin çocuğu…

Yasin Özcan son kez bizimle sahada.

Cuma günü, onun veda maçı.

Semtte doğdu, Avrupa’ya uğurluyoruz.#Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı pic.twitter.com/Ae405mPMiM — Kasımpaşa (@kasimpasa) May 29, 2025

Paşa yaptığı paylaşımda, "Bu semtin çocuğu… Yasin Özcan son kez bizimle sahada. Cuma günü, onun veda maçı. Semtte doğdu, Avrupa’ya uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in son haftasında bugün Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

7 MİLYON EURO'YA ASTON VILLA'DA!

18 yaşındaki Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştı.

İngilizi ekibi genç futbolcu için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro ödeyecek.

1 milyon euro'luk performans bonusunun olduğu anlaşmada, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20'lik pay da Kasımpaşa'nın olacak.