Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bozkurt'ta konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bütün İslam coğrafyası, bütün yakın coğrafyamız onun gözünün içine bakıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bozkurt'ta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bütün İslam coğrafyası, bütün yakın coğrafyamız onun gözünün içine bakıyor." dedi.

        Küre Uzunöz Tüneli inşaatında incelemede bulunan Uraloğlu, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Uraloğlu, ardından İnebolu ve Abana ilçelerindeki sahil düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Bozkurt ilçesine giden Uraloğlu, ilçe meydanında yaptığı konuşmada, bölgenin ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

        Her görevin bir süresi olduğunu belirten Uraloğlu, "Bir belediye başkanı seçeriz, 5 yıl görev veririz, 5 yıl sonra aynı arkadaşla devam etme noktasında iradeniz olursa onu değerlendiririz, anketlerde, temayül yoklamalarında. Yok olmadı, yenileriz, kan tazelemesi yaparız. Bu görev değişikliklerinde en önemli taraf budur. Onun için yola çıktığımız bütün arkadaşlarımızla beraber, hatta yolda gemimize, trenimize, arabamıza yeni insanlar almaya gayret ederiz ama yolda kimse insin istemeyiz. Dolayısıyla bizim amacımız hizmettir. Size daha iyi hizmet edebilmek adına buradaki belediye yönetiminde, belediye başkanının da AK Parti'den olması lazım ki size daha iyi hizmet edebilelim." diye konuştu.

        Aday belirleme sürecinin hassasiyetle yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bütün İslam coğrafyası, bütün yakın coğrafyamız onun gözünün içine bakıyor. Bir görev için Cibuti'ye gitmiştim. Oradaki insanlar, 'Sizden Allah razı olsun' diyor. 'Niye?' diye sordum. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçtiniz ya, Allah sizden razı olsun' diyor." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme sürecinde belli illeri 2,5 saat dinlediğine şahit olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu yoklaması yapıyoruz, teşkilat yoklaması yapıyoruz, anket yapıyoruz. Yetmedi, Cumhurbaşkanı'mız bütün illeri topluyor, onlarla istişare ediyor ve kimin aday gösterileceğine karar veriyor. Onun için bizim de bütün bu istişareler sonucunda adayımız Ekrem Acar kardeşimizdir. Dolayısıyla onun haricindeki adaylara bizim söyleyeceğimiz sözümüz yoktur. Allah yollarını açık etsin. Biz bu şekilde yola devam edeceğiz." diye konuştu.

        Bozkurt'ta yaşanan sel afetini hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Sel afeti yaşandığında ben Karayolları Genel Müdürü idim. Bu binaları tekrardan yaptık, daha iyilerini yaptık. Derenin üzerinde köprüler yaptık, dere tahkimatıyla ilgili düzenlemeler yaptık. Bunların daha iyisi gerekiyor mu? Daha iyisi gerekiyor. Belediye başkan adayımızın bana söylediği üç konu var. Bunlardan biri, Devrekani yolu. Başlattık yolu, bu vesileyle inşallah onu hızlandıracağım. Diğeri liman. Şimdi burada bir ekibimiz var, gerekirse ikinci ekibimizi de yollarız, onu da hallederiz. Burada yapılan TOKİ ile ilgili bazı problemlerin olduğunu da aktardılar. Bu hafta içerisinde bu konuyla ilgili de bir ekip göndereceğiz. İnternet hızıyla ilgili taleplerinizi de halledeceğim. Bizim sizden isteğimiz, 31 Mart akşamına kadar herkesten AK Parti'ye oy istemenizdir. Durmak yok yola devam."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Şiddet gördüğü kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu
        Şiddet gördüğü kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Cide'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
        Cide'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kastamonu'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kastamonu'da konuştu:
        Hanönü'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gün...
        Hanönü'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gün...
        Tosya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü...
        Tosya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü...
        Kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe'de kayak sezonunu uzattı
        Kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe'de kayak sezonunu uzattı
        KUZKA'nın destek verdiği proje ile süt üreticilerinin geliri artacak
        KUZKA'nın destek verdiği proje ile süt üreticilerinin geliri artacak