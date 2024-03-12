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        Cide'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:31
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        Cide'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

        Birol Durası Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı, Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, türküler seslendirildi ve tiyatro sahnelendi.

        İstiklal Marşı'nı güzel okuma, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Programa, Kaymakam Tuncay Karataş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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