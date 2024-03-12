Cide'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, türküler seslendirildi ve tiyatro sahnelendi.

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