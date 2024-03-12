Hanönü'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda, Hanönü Çok Programlı Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan video sunumu yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunup "Vatan sağ olsun" konulu oratoryo gösterisi sahnelendi.

Kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Tolga Değirmenci tarafından ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkanı Serkan Uçar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.