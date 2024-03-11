Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

        Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 12 bin 878 lira ce...
        Kastamonu'da otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 12 bin 878 lira ce...
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kastamonu'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
        Köylerinde "muhabbet geceleri" ile geleneklerini yaşatıyorlar
        Köylerinde "muhabbet geceleri" ile geleneklerini yaşatıyorlar
        Kastamonu'da yatağa bağımlı hastaların hayatı, evde diş sağlığı hizmetiyle...
        Kastamonu'da yatağa bağımlı hastaların hayatı, evde diş sağlığı hizmetiyle...