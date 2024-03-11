Kastamonu'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kastamonu'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'da 9 Mart'ta bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler yaptıkları çalışmada, hırsızlıkla ilgili 3 şüpheliyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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