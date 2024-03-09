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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:25 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:25
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

        Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi’nde kar yağışı etkili oluyor.

        Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kastamonu, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor.

        Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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