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        Tosya'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:22
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        Tosya'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.B. yönetimindeki 37 ET 344 plakalı otomobil, Kaleyakası mevkisinde karşı yönden gelen E.T. idaresindeki 37 ET 505 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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