İhsangazi'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı

Kadınlara pasta ikram eden Sönmezoğlu, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hükümet konağında çalışan kadınları ziyaret eden Sönmezoğlu, daha sonra kadın kooperatiflerindeki kadınlarla bir araya geldi.

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