İhsangazi'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
Kaymakamı Neslihan Sönnezoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçedeki kadınların gününü kutladı.
Hükümet konağında çalışan kadınları ziyaret eden Sönmezoğlu, daha sonra kadın kooperatiflerindeki kadınlarla bir araya geldi.
Kadınlara pasta ikram eden Sönmezoğlu, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.
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