Kastamonu'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ile babası ve dedesine hapis cezası

Kastamonu'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ile babası ve dedesi hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdal Kabasakal'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Devlethan Y. ile tutuksuz yargılanan babası Ahmet Y, dedesi H.Y. ve Ergül K. katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından mahkeme heyeti, Devlethan Y'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Ahmet Y. ve H.Y'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl 4'er ay, Ergül K'yi ise 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da geçen yıl 13 Mart'ta bir restoranda Devlethan Y, Ahmet Y, H.Y. ve Ergül K. ile Erdal Kabasakal arasında kavga çıkmıştı. Kavgada Kabasakal, silahla vurularak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Devlethan Y, Ahmet Y. ve H.Y. tutuklanmış, Ahmet Y. ile H.Y. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.