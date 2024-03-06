Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.
Kastamonu kent merkezinde yağmur yağarken, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yoğunlaştı.
Ilgaz Dağı Milli Parkı güzergahındaki ormanlar da karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Ormandaki kar ve sis, güzel görüntü oluşturdu.
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