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        Ilgaz Dağı'na yem bırakıldı, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

        Kastamonu'da yaban hayvanları için Ilgaz Dağı'na yem bırakıldı, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:02
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        Ilgaz Dağı'na yem bırakıldı, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
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        Kastamonu'da yaban hayvanları için Ilgaz Dağı'na yem bırakıldı, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü kapsamında Ilgaz Dağı'nda doğaya yem bıraktı.

        DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğünce tedavisi tamamlanan kızıl şahin de ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

        Ekipler, fotokapanları da inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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