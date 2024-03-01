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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı

        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:02
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı
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        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.

        Y.D'nin kullandığı 37 AAL 201 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hatice G. ile torunu A.Ç.G'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan babaanne ve torunu yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı.

        Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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