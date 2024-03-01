Kastamonu'da otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.
Y.D'nin kullandığı 37 AAL 201 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hatice G. ile torunu A.Ç.G'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan babaanne ve torunu yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı.
Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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