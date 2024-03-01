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        Kastamonu'da 600 yıllık geleneksel kızak yarışları kar yağmadığı için yapılamadı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayanlar, yüzyıllardır her kış gerçekleştirdikleri kızak yarışlarını bu yıl yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle yapamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:11
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        Kastamonu'da 600 yıllık geleneksel kızak yarışları kar yağmadığı için yapılamadı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayanlar, yüzyıllardır her kış gerçekleştirdikleri kızak yarışlarını bu yıl yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle yapamadı.

        İlçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde 300 metre uzunluğundaki kızak pistinde her yıl şubat ayının ortalarında düzenlenen ve festival havasında geçen kızak yarışları, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

        Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için bu yıl da bölgede yeterli kar yağışı olmadıy.

        Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine, kızak yarışlarının kendilerine atalarından miras kaldığını, yarışları her yıl heyecanla beklediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

        "Kızak yarışlarını, uzun süren kış mevsiminde atalarımız kış sporu olarak ortaya koymuşlar. Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 600 yılın üzerinde olduğu düşünülmektedir. İlk defa Sinan Mahallesi'nde yapılmış. Atalarımızdan bize gelen bu mirası devam ettiriyoruz. Bu yarışlar için özel olarak bizim kayık dediğimiz kızaklar var. Erik ağacından yapılan kayıklar bunlar."

        Kar yağdığında pistin özel olarak hazırlandığını belirten Çolak, "Pist çarık denen ayakkabı ile yapılmakta. Suyla ıslanan kar çarıklarla ezilerek dondurulmakta. Sinan Mahallesi'nde betondan yapılmış 150 metre uzunluğunda pistimiz var." dedi.

        Belediye bünyesinde her yıl kızak yarışları festivali yaptıklarını aktaran Çolak, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl deprem dolayısıyla yapamamıştık. Bu yıl da kar olmadığından yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda yoğun kar yağışı olduğunda yaparız ve gelecek nesillere aktarırız. Yarışların sonunda birinciye dana, ikinciye koç, üçüncüye de hindi hediye edilir. Birçok yerden yarışlara katılmak için geliyorlar."

        - "Şubat ayında eskiden insanlar evden eve geçerken kar nedeniyle zorlanırmış"

        İlçe halkından Harun Şahin ise uzun yıllar yarışlara katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şubat ayında yapılan bu festival heyecanla beklenir. Çok renkli şeyler olur ama maalesef küresel ısınma sonucu son yıllarda istediğimiz kar yağışı alamıyoruz. Şubat ayında eskiden insanlar evden eve geçerken kar nedeniyle zorlanırmış. Şu an kar yok. İnşallah mevsimler normale döner de biz de kızak yarışlarına devam ederiz. Birçok yerde yarışlara katıldım ama hiçbir yer burası kadar zevkli olmuyor."

        Kızak üreticisi Erdal Özdemir de bu sene kızak satamadığını anlatarak, "Her sene bu zamanlarda 1,5-2 metre kar olması gerekirken bu sene kar olmadı. Kızak yapıyorum. Her sene 50 kızak satarken bu sene ancak 3 tane satabildik. Geleneksel olarak yapılan 600 yıllık kızak yarışlarımız vardı, yapılmadı. Festival olmadı, küresel ısınmanın zararı bizi de vurdu." ifadelerini kullandı.

        Muharrem Köse de "Boş zamanlarımda hobi işleri yapıyorum. Atalarımızın kayıkları var. O kayıkların benzerlerini yapıyoruz. Bu sene yaptığımız kayıklar kar yağmadığı için elimizde kaldı. İnşallah seneye değerlendiririz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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