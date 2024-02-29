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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:06
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 159, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 133, Ergan'da 130, Yalnızçam'da 62, Yıldızdağı ve Erciyes'te 50, Uludağ'da 48, Haserek'te 47, Kartepe ve Davraz'da 35, Ovacık'ta 30, Mersivan'da 24, Kop'ta 19, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Ilgaz'da 13, Gevaş'ta 9, Yıldıztepe'de 8 ve Murat Dağı'nda 1 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 29.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari P -21 -1
        Kartalkaya P -1 10
        Sarıkamış P -12 6
        Palandöken P -9 3
        Ergan P -7 3
        Erciyes P -3 6
        Kartepe S 8 13
        Uludağ PB 2 12
        Çambaşı AB -4 7
        Yıldıztepe P 1 10
        Mersivan AB -10 5
        Yalnızçam P -24 4
        Ilgaz AB 10
        Yıldız Dağı P -1 10
        Zigana P -5 8
        Kop P -8 6
        Denizli AB 1 11

        (S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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