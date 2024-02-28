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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da organize tarım bölgeleri ile ilgili konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgeleriyle ilgili "Bütün amacımız hem bitkisel hem de hayvansal üretimi artırmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:16
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da organize tarım bölgeleri ile ilgili konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgeleriyle ilgili "Bütün amacımız hem bitkisel hem de hayvansal üretimi artırmak." dedi.

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Yumaklı, yetkililerden bilgi aldı.

        Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organize tarım bölgeleri ile ilgili uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Türkiye'de 60 organize tarım bölgesinin kurulumunun devam ettiğini anlatan Yumaklı, "Bunlardan 40'ı tüzel kişiliğini kazanmış durumda. Bazıları bittikten sonra peyderpey üretime başlamış durumdalar. Biz Türkiye çapında bu adedi 100'e çıkarmakla ilgili bir hedef yürütüyoruz. İnşallah çok farklı bölgelerde, farklı illerimizde öncelikle o bölgenin ihtiyacını karşılayacak, ondan sonra da etrafındaki yakın illerin ihtiyacını karşılayacak hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapacak organize tarım bölgelerini hayata dahil etmiş olacağız. Faaliyetlerini başlatmış olacağız." diye konuştu.

        Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de konuşan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Burada, bu bölgenin özelliklerine uygun olarak hayvancılık konusunda ciddi bir tecrübe var. Bu tecrübeyi hayata geçirecek olan, biraz dağınık olan bir yapıyı toplayacak, aynı zamanda ekonomik olarak da hayata geçirilmesini sağlayacak bir proje. Şu anda planlamalar 2025'in Haziran ayı gibi göstermekle birlikte, eğer şartlar uygun olursa burası belki de bu yılın sonlarına doğru artık üretim faaliyetine geçebilecek. Buradaki işletmelerimizin kendi alanları itibariyle üretime başlayabilecekleri bir alan olmuş olacak. Yaklaşık 20 bin hayvanlık bir bölge burası. 81'e yakın işletme olmuş olacak."

        İllerin tarımsal üretimlerine göre organize tarım bölgelerini planlamanın önemine değinen Yumaklı, her yere standart organize tarım bölgesi düşünmediklerini anlattı.

        Üretimin artırılarak verimli ve kaliteli üretim yapılmasını sağlamak istediklerini kaydeden Yumaklı, "Bunların sonucunda da yakın bölgelerden başlayarak ülkenin ihtiyacı olan hem bitkisel hem daha hayvansal üretimin tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaşmasını sağlamak hedefiyle yapıyoruz. Bunların etkileri bu yılın ortalarından itibaren faaliyete geçecek olan diğer organize tarım bölgeleriyle birlikte hissedilmiş olacak. Bütün amacımız hem bitkisel hem de hayvansal üretimi arttırmak. Bütün bunları da verimli ve kaliteli bir şekilde yaparak sektörün gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak istiyoruz. Elbette sadece ülkemizin ihtiyaçları için değil. Aynı zamanda çok ciddi tarımsal ürün ihracatı yapan bir ülkeyiz. Geçen yıl 31 milyar dolar olan ihracatımızı bu yıl daha üst rakamlara çıkarmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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