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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da seçim irtibat ofisi açılışında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart'tan sonra da sorumluluklarının katlanarak devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:43
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da seçim irtibat ofisi açılışında konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart'tan sonra da sorumluluklarının katlanarak devam edeceğini söyledi.

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Ofisi açılışında konuşan Yumaklı, Kastamonulu olduğunu hatırlatarak, baba ocağında olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Yerel seçimler, içinde bulunduğumuz mekanın, ilçenin, ilin yaşayanlarına dair ne vadettiğiniz konusunda önemli bir seçim. İnsanlara daha fazla dokunursunuz. İçinizden birisi orada seçilir. Netice itibari ile o süreç içerisinde bulunduğunuz yer hem de sizin hayat şartlarınız daha iyi olsun istersiniz. Hep söyledik, AK Parti'nin bir neferi olarak belediyecilik AK Parti'nin konusudur diyebilirim. Bu hep böyle olmuştur. Bugün örneklerine baktığımız zaman da böyledir. Hem Seydiler hem Kastamonu'nun bütün ilçeleri hem de Kastamonu'nun merkezinde AK Parti'nin belediyeciliği ile bundan sonraki 5 yıl içinde insanlarımızın daha iyi ortamlarda yaşamasını, onların işinden aşına kadar düşünen bir yerel yönetimin seçilmesi için uğraşıyor olacağız."

        Çalışmalarının seçimden sonra da devam edeceğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Birinci olarak sizin dualarınıza talibiz. Partili partisiz herkese söylüyorum, duanıza tabiyiz. İkincisi de mensubu olduğum partinin adaylarının sizlerden teveccühünü talep ediyoruz. Bunu iki sebepten ötürü talep ediyoruz. Bunun birinci sebebi, belediyecilik konusu. İkincisi ise bu memleketin evladı olarak benim, tabiri caizse, 31 Mart'ta karnemizi elimize aldığımızda bu toprağın bir evladı olarak bizim de karnemizin en üste çıkması için. Her ikisinden de en ufak şüphe duymuyorum. Bu yolda gayret gösteren kim varsa bu duvara tuğla koymak için çaba gösteriyor. 31 Mart'ta bizim yarışımız bitmeyecek, ondan sonra da bu yükümüz ve sorumluluğumuz katlanarak devam edecek."

        Bakan Yumaklı, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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