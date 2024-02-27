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        Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:03
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        Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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