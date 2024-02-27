Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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