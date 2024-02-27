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        Kastamonu'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 günlük bebek ve annesi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:22
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        Kastamonu'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 günlük bebek ve annesi yaralandı
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sanayi Sitesi mevkisinde Müzeyyen Kapıcı idaresindeki 37 AC 570 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        Sürücü Müzeyyen Kapıcı ile kızı Fatma Kırdı ve 4 günlük torunu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Müzeyyen Kapıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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