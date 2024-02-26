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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:43
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı otomobil, Çayırcık köyü mevkisinde Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı otomobille çarpıştı.

        Niyazi A. idaresindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı minibüse de çarptı.

        Kazada, Niyazi A. ile Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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